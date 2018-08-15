Киргизия заплатит международным организациям около 433 млн рублей

Бишкек, , 14:42 — REGNUM Правительство Киргизии поручило министерству финансов оплатить 450 млн сомов (432,7 млн рублей) членских и долевых взносов за 2018 год в 35 международных организаций и интеграционных объединений, пишет «Tazabek».

Самые крупные суммы взносов республика должна будет перечислить:

в Евразийский экономический союз — 191,6 млн сомов (184,2 млн рублей);

в Организацию Договора о коллективной безопасности — 48,6 млн сомов (46,7 млн рублей);

в Секретариат Шанхайской организации сотрудничества — 24,9 млн сомов (23,9 млн рублей);

в Международный банк реконструкции и развития — 23,7 млн сомов (22,8 млн рублей);

в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — 19,3 млн сомов (18,5 млн рублей);

в Межпарламентскую ассамблею СНГ — 17,2 млн сомов (16,5 млн рублей);

в Региональную антитеррористическую структуру ШОС — 16 млн сомов (15,4 млн рублей);

(15,4 млн рублей); в Организацию исламского сотрудничества — 13,5 млн сомов (13 млн рублей);

в Исламский банк развития — 11,1 млн сомов (10,7 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2015 года Генассамблея ООН лишила Киргизию права голоса по причине неуплаты членских взносов на общую сумму $6,7 тысячи (447 тысяч рублей по текущему курсу). Впоследствии страна перечислила в ООН $54,2 тысячи (3,6 млн рублей), погасив эту и другие задолженности по взносам перед этой международной организацией.

Схожая ситуация возникла и из-за неуплаты Киргизией взносов в Интерпол с 2002 по 2015 годы. Долг страны тогда составил свыше €156 тысяч (около 11,9 млн рублей), Киргизия также чуть не лишилась членства в этой международной организации.

Также Киргизия за 24 года задолжала по взносам в Организацию объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) €309,9 тысячи (23,6 млн рублей). Правительство республики намерено урегулировать задолженность поэтапно в течение пяти лет.

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