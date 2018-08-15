Комиссия из Минстроя научит воронежских чиновников тратить деньги

Воронеж, , 14:38 — REGNUM Комиссия Минстроя проведет обучение глав муниципалитетов в Воронежской области. Об этом 15 августа на пресс-конференции сообщила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. По словам активиста, Воронежская область входит в число регионов, в которых реализация программы идет достаточно сложно.

Во время визита в Воронежскую область Светлана Калинина посетила Воронеж, Борисоглебск, Новохоперск, а также Нижнедевицкий, Семилукский и Каширский районы. В результате член ОНФ обнаружила многие проблемы — например, неграмотное благоустройство дворов. Так, один из проблемных дворов Светлана Калина обнаружила в Борисоглебске.

По мнению координатора мониторинга благоустройства, основная проблема в регионе — неумение чиновников на местах разговаривать с жителями и желание «освоить» деньги, не обращая внимание на качество.

«Реализация всей этой программы начинается с муниципалитетов. Сегодня договорились, что сюда приедет Минстрой России, соберет всех глав муниципальных образований и начнет их учить правильно расходовать бюджетные деньги. Чтобы асфальт положили не полтора сантиметра, а на 20 лет, чтобы детскую площадку сделать так, чтобы она была удобной и безопасной», — сказала Светлана Калинина.

Напомним, в 2017 году Воронежская область получила 450 млн рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

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