Гройсман на 20% повысит цены на газ ради «дозы» МВФ — эксперт

Киев, , 14:37 — REGNUM Экономика Украины растет десятый квартал подряд. Об этом 15 августа написал на своей странице в Фейсбуке премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы уже превышаем прогнозные показатели. Еще раз подчеркиваю: можем расти быстрее, и наше правительство делает всё для этого. Рост ВВП во II квартале 2018 + 3,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года)», — отметил Гройсман.

В свою очередь экономический эксперт Виктор Скаршевский напомнил, что по итогам первого полугодия доходная часть бюджета Украины недовыполнена на 546 млн долл, сокращаются прямые иностранные инвестиции, сложная ситуация с выплатами внешних долгов.

«Как показывают оперативные данные Госстата, во втором квартале 2018 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года ВВП вырос на 3,6%. Тогда у меня вопрос к Владимиру Борисовичу: если всё так хорошо, то почему не выполняется доходная часть бюджета? За семь месяцев недовыполнение в 15 млрд грн. Почему недофинансируется расходная часть бюджета на 41 млрд грн. (1,493 млрд долл.)… Если всё так хорошо в экономике, почему сокращаются прямые иностранные инвестиции? По данным Нацбанка, у нас минус 30% по сравнению с прошлым полугодием… Особенно катастрофическая ситуация с выплатами по внешним долгам. Он об этом умалчивает. Ему бы день простоять да ночь продержаться», — сказал Скаршевский 15 августа в эфире телеканала NewsONE.

Он прогнозирует, что правительство Гройсмана повысит цены на газ для населения на 20%, чтобы получить кредит от Международного валютного фонда.

«Это как наркомания, когда экономика работает плохо, ей все время нужна доза… Правительство пойдет на требования МВФ, но не в полном объеме, как того требует МВФ — на 60% повысить тарифы на газ для населения. Будут повышать поэтапно, где-то до 20%. Да, МВФ скажет, что этого недостаточно. Но когда МВФ хочет дать денег, он всегда говорит: «Но вы демонстрируете прогресс. Мы предоставим вам очередной транш»… Правительство пойдет на этот шаг, потому что ему не хватает валюты для погашения внешних долгов до конца года. Дефицит составляет 1 млрд — 1,2 млрд долл., которых не хватает правительству», — добавил Скаршевский.

По его словам, МВФ может выделить Киеву 1,9 млрд долл.

«Кстати, не важно, какую сумму он выделит. Все эти деньги идут не правительству, не бюджету, которые нуждаются в валюте, а в золотовалютные резервы Национального банка. … После получат транш от Мирового банка в размере 600 млн долл. Под вопросом получение Киевом от ЕС 500 млн евро, поскольку ЕС требует отменить мораторий на экспорт леса-кругляка. В прошлом году ЕС не выдал транш, несмотря на то, что МВФ дал Украине кредит», — напомнил эксперт.

Он также считает, что миссия МВФ едет в Киев, чтобы принять участие в разработке проекта бюджета Украины на 2019 год.

«Миссия МВФ приезжает тогда, когда будет подаваться проект бюджета Украины на 2019 год. Миссия МВФ «поможет» правительству написать бюджет на следующий год. 15 сентября правительство подаст в Раду на первое чтение согласованный с МВФ бюджет. И в октябре — начале ноября НБУ получит очередной кредит», — подытожил Скаршевский.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа МВФ анонсировал визит миссии фонда в Киев. Кредиторы будут работать на Украине с 6 по 19 сентября. В нацбанке Украины ожидают, что активизация сотрудничества с МВФ улучшит ситуацию в украинской экономике.

Напомним, государственная служба статистики Украины сообщила, что в январе-марте 2018 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 3,1% к аналогичному периоду 2017 года. При этом НБУ прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году, замедление в 2019—2020 гг. до 2,9%.

Ранее Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018—2019 гг. на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время ВБ предупредил, что прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ. Если они не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.

МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%. Европейский банк реконструкции и развития оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.