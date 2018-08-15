В Свердловской области к отопительному сезону строится пять котельных

Екатеринбург, , 14:36 — REGNUM В Свердловской области в рамках подготовки к отопительному сезону в четырёх муниципалитетах строятся пять новых котельных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Две котельных появятся в Краснотурьинске, и ещё три в населённых пунктах Туринского и Красноуфимского районах, а также в Ирбитском городском округе. Также проводится техническое переоборудование котельной в Ивделе и действующих теплопунктов в Тавде. На строительство и модернизацию указанных объектов из бюджета Свердловской области выделено свыше 116,5 млн рублей.

Напомним, что в Свердловской области к отопительному сезону идёт подготовка на 1 564 котельных. На ремонт котельных, теплосетей и системы водоснабжения в общей сложности направлено около 4,5 млрд рублей, из них 1,28 млрд рублей из регионального бюджета. Также из резервного фонда казны Свердловской области на подготовку к отопительному сезону десяти муниципалитетам выделены средства в размере 212 млн рублей.