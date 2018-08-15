СМИ: Транспортную отрасль ждёт «обеление»

Москва, , 14:19 — REGNUM Транспортно-логистическая отрасль может стать хорошим источником пополнения федерального бюджета. В этом уверены эксперты, по данным которых бюджет за три года недосчитался более 400 миллиардов рублей от теневого сектора отрасли. В последнее время Федеральная налоговая служба уделяет повышенное внимание самым крупным транспортно-логистическим компаниям России. Этой теме посвящена статья «В тени не стоять», опубликованная изданием Lenta.ru.

«В 2017 году крупнейший транспортно-логистический оператор России — компания «Деловые линии» с 4 тысячами единиц собственного автотранспорта получили претензии со стороны ФНС, что вынудило ее погасить долги перед бюджетом и полностью «обелиться». На практике проверку начинают с самого крупного игрока, а далее следуют вниз по рейтингу или проверяют вопиющие случаи, которые невозможно игнорировать. В текущем году под подозрением у налоговиков оказались такие транспортные компании, как «Дентра», ТК «Олимп», О2, РАТЭК, ГК «Горбуновъ», ПЭК. По информации источников в отрасли, в настоящее время проходит налоговая проверка в транспортно-экспедиторской компании «Гардарика» — это крупнейший по оборотам грузоперевозчик в Санкт-Петербурге. В июле текущего года в Татарстане ФНС предъявила претензии транспортно-экспедиционной компании «ЛидерТранс», работающей на рынке девять лет и владеющей более чем тысячей автопоездов.

По предварительным данным, сумма недоплаченных «ЛидерТрансом» налогов может составить около 1 миллиарда рублей. Делом уже заинтересовалось Следственное отделение по городу Набережные Челны. По неофициальным данным, сразу после визита в правоохранительные органы владелец «ЛидерТранса» Михаил Устюжанин выехал за рубеж и, судя по всему, возвращаться не собирается.

К сожалению, налоговая недобросовестность для отрасли грузоперевозок довольно типична. Сейчас, согласно данным базы «Спарк-Интерфакс», в России насчитывается около 20 тысяч компаний-автоперевозчиков с выручкой, превышающей 1 миллион рублей. Более 90 процентов из них являются микропредприятиями, годовой оборот которых — не выше 120 миллионов рублей. Только 8,2 процента перевозчиков располагают более чем 240 транспортными средствами, но и такой автопарк не способен покрыть потребности крупных клиентов. Автопарком свыше тысячи единиц оперируют всего несколько российских компаний.

При этом схемы, которые применяют компании транспортно-логистической отрасли (что следует из анализа данных «Спарк» — прим. «Ленты.ру»), имеют свою специфику, но базово не сильно отличаются от других отраслей. В основном грузоперевозчики практикуют занижение базы налога на прибыль и неправомерное возмещение НДС за счет деления бизнеса, использование компаний-однодневок, уход от ЕСН через «серую» зарплату и сокрытие доходов за счет наличной оплаты.

В качестве хрестоматийного примера деятельности через «левые» компании можно привести все тот же «ЛидерТранс». В конце июля этого года в ходе выездной проверки ФНС были выявлены фирмы-однодневки, сотрудничающие с этой компанией. Как выяснили следователи, в конце каждого отчетного периода «ЛидерТранс» заключал договоры на оказание услуг с фирмами-однодневками, которые реальной деятельности не вели, занижая подобным образом базу налога на прибыль. Так, по итогам 2016 года чистая прибыль «ЛидерТранс» составила всего 3,5 миллиона рублей при общем обороте в 1,4 миллиарда рублей, или 0,25 процента от оборота.

Ранее проходили сведения и о вопросах контролирующих органов к другим федеральным грузоперевозчикам — в частности, РАТЭК (на рынке 20 лет). По документам в 2016 году его выручка составила 3,5 миллиарда рублей, но чистую прибыль задекларировали только в 385 тысяч рублей (0,01 процента от оборота).

Схемы с фирмами-однодневками используются и для того, чтобы не платить НДС, что, в свою очередь, позволяет им делать выгодное ценовое предложение.

Анализ компаний-участников рынка автомобильных грузоперевозок Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в редакции «Ленты.ру» есть копия исследования, подготовленного Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта Минтранса РФ) предварительно выявил недоплату налогов в бюджеты всех уровней в размере более полумиллиарда рублей за три года. По оценкам аналитиков и данных «Спарк-Интерфакс», отчисления одной из самых крупных компаний региона «Гардарики» в шесть раз меньше отчислений «белых» компаний схожего масштаба деятельности. А одна из компаний региона занижала налоговые отчисления более чем в 100 раз.

Еще один излюбленный отраслевой прием для ухода от налогов — практика «серых» зарплат. СМИ писали, например, как на данной «деятельности» было поймано ООО «Глобал Логистик Транспорт» (около 300 большегрузных транспортных средств в собственности). В результате после налоговых проверок ФНС по Ставропольскому краю приостановила операции по счетам компании. Примечательно, что на интернет-форумах бывшие сотрудники ГК «Горбуновъ» (по некоторым данным, «Глобал Логистик Транспорт» — часть этой ГК) пишут о «серых» зарплатах.

Вообще «серые» заработные платы, а также проблемы и задержки с выплатами — повсеместная практика в отрасли. В частности, в этом году в Челябинской области прокуратура добилась погашения долга по зарплате в размере почти 1 миллион рублей перед работниками РАТЭК. Практикует «серые» зарплатные схемы, судя по всему, и другой крупный участник отрасли — ПЭК. Об этом говорят многочисленные сотрудники компании на сайтах отзывов работодателей.

Ситуацией в компании заинтересовался ряд контролирующих инстанций, в том числе — Росфинмониторинг, в котором ранее подтверждали жалобы со стороны сотрудников на начисление зарплат. Помимо схем с зарплатами, ПЭК при годовом обороте свыше 13 миллиардов рублей относит на себестоимость услуг более 11,5 миллиарда. Опрошенные СМИ эксперты отмечают, что это слишком высокая себестоимость услуг, которую вряд ли можно внятно объяснить фискальным органам. Потенциальная недоплата в бюджет может составлять полмиллиарда рублей только за 2016-й и еще около 2,3 миллиарда рублей — за последние шесть лет.

Также распространенная практика в отрасли — деление бизнеса, когда компании пытаются уйти от налога на прибыль и излишнего внимания проверяющих органов в попытке изменить свой статус как крупного налогоплательщика. Большинство крупных компаний отрасли выстраивает крайне запутанные схемы управления из целой цепочки компаний.

Власти больше не собираются мириться с тем, что более половины отрасли грузоперевозок находятся в «серой» зоне. Если еще около десяти лет назад выявление «серых» схем было для налоговых органов сложной задачей, требующей кропотливой работы и глубокого анализа, то сейчас, во времена big data («больших данных»), всеобщей автоматизации и технологий, этот процесс для налоговиков значительно упростился, что стало для владельцев нечистых на руку компаний настоящим кошмаром.

Проверки возмещения НДС идут в автоматическом режиме благодаря не имеющей аналогов в мире программе АСК НДС, которая автоматически находит несоответствие данных в цепочках поставок. Не так давно внедрена уже третья модификация этой программы, обладающая расширенными возможностями, которая позволяет отслеживать цепочку из более чем десятка компаний. Широко практикуются и выездные проверки, которые проводятся по совокупности критериев.

Представители ФНС в одном из интервью РБК рассказали, что подбор кандидатов на выездную проверку ведет автоматизированная система отбора налогоплательщиков — программный комплекс «ППА-Отбор». «Система анализирует большое количество информации из разных источников и по 12 критериям присваивает риск-баллы; чем больше их число — тем больше вероятность попасть на выездную проверку», — пояснили в ФНС. Поэтому теперь выявление бизнеса, практикующего уход от налогов, не является большой проблемой. Рано или поздно очередь дойдет до всех.

Скоро и сами клиенты смогут самостоятельно проверять своих партнеров. С 1 июня начал работу сервис «Прозрачный бизнес», раскрывающий информацию о численности работников организации, применяемых режимах налогообложения и участии в консолидированных группах налогоплательщиков. В этом сервисе также доступны данные о доходах и расходах организаций, суммах уплаченных налогов, сборов и страховых взносов. Помимо прочего, отражается информация и о налоговых правонарушениях.

Результаты работы налоговиков уже заметны. По данным ФНС, если в 2011-м году фирм, подходящих под признаки «однодневок», было 1,8 миллиона единиц (40 процентов от общего числа зарегистрированных юридических лиц), то в 2017 году таких компаний осталось около 300 тысяч (7,3 процента от всех юрлиц в стране). При этом в Минфине говорят о том, что поступления НДС в консолидированный бюджет с 2010-го по 2017 год возросли более чем в два раза — с 2,5 до 5,1 триллиона рублей.

Возвращаясь к беглому владельцу «ЛидерТранса» Михаилу Устюжанину, стоит сказать, что от налогового возмездия он вряд ли уйдет. Как, впрочем, и другие «необелившиеся» топ-менеджеры российских транспортных компаний.

«В ближайшее время транзакции и физических лиц, и компаний будут известны администрациям основных налоговых юрисдикций, — говорит глава ФНС Михаил Мишустин. — Сегодня невозможно бесследно спрятать капиталы в какой-то юрисдикции, всего лет пять назад это было достаточно просто сделать, но это время закончилось на наших глазах. С этого года начинается автоматический обмен налоговой информацией. Это новая форма взаимодействия налоговых органов стран мира, когда информация установленного формата будет передаваться не по запросу, как это делалось ранее, а в автоматическом режиме. Это чисто автоматический обмен, и в зону видимости попадут абсолютно все налогоплательщики».

Российская Федерация уже утвердила всю необходимую нормативную базу для такого обмена и 7 июня успешно присоединилась к единой системе передачи данных ОЭСР. Перечень государств-партнеров для обмена насчитывает уже около 100 юрисдикций.

Исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод, что регулирующие органы приступили к полномасштабным действиям по «обелению» отрасли, которая все еще находится в «серой» зоне. Какие игроки останутся после того, как процесс «отбеливания» завершится, и что ждет отрасль в целом? Как это отразится на клиентах и грузоотправителях? Пострадают ли они от снижения доступного транспорта и дополнительных проверок? Вот вопросы, ответы на которые интересуют всех, имеющих отношение к отрасли.

Одно можно сказать с уверенностью: если проверки налоговиков вскроют проблемы, описанные в данной статье, то следующими, кто будет работать с грузоперевозчиками, станут следственные органы».