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Больниц и коек в стационарах Чувашии становится меньше: данные статистики

Экономика

Данные за 2000-2017 годы

Больниц и коек в стационарах Чувашии становится меньше: данные статистики
Иллюстрация: Chuvash.gks.ru
Данные статистики

Чебоксары, 15 августа 2018, 14:15 — REGNUM  В Чувашии за 17 лет число больниц сократилось вдвое, коечный фонд в стационарах — в 1,5 раза, число коек для беременных — на 35%. И эта тенденция продолжается. Что касается медицинского персонала, то врачей стало больше на 3% при сокращении персонала среднего звена на 12%. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата об основных показателях здравоохранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно представленным данным, число больничных организаций за 17 лет сократилось вдвое: если в 2000 году их было в Чувашии 109, то к началу 2018 года осталось 52. Последние пять лет количество больничных организаций сокращалось на 1−2 в год, в 2017 году — на два. При этом наращивалось число амбулаторно-поликлинических организаций и женских консультаций, достигнув за 17 лет соответственно 221 (+23) и 114 (+6).

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Значительно сокращается число больничных коек в круглосуточных стационарах. За 17 лет коечный фонд уменьшен в 1,5 раза, с 15 617 до 10 175. В расчёте на 10 тыс. человек населения показатель снижен со 117,6 до 82,6. В том числе в 2017 году по сравнению с 2016 годом коечный фонд сокращён на 1,2%, с 10 301 до 10 175 мест.

Существенная оптимизация коснулась коечного фонда для беременных и рожениц. За 17 лет сокращение составило почти 35% (или на 303) — с 874 до 571, в том числе за последний год сокращено шесть коек.

В то же время возросло число врачей. Если в 2000 году их насчитывалось 5945, то в 2017 году — 6115, рост составил 2,86%. В том числе за последний год число врачей всех специальностей выросло на 25 человек. В расчёте на 10 тыс. человек населения численность врачей за 17 лет возросла с 44,8 до 49,7, в том числе за последний год — с 49,3 до 49,7. В то же время численность среднего медперсонала сократилась за 17 лет на 12% — с 15 677 до 13 789, в том числе за последний год — на 1,1%, или на 162 единицы. В результате в расчёте на 10 тыс. человек населения приходится 112 единиц медперсонала среднего звена.

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Медицинская статистика
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