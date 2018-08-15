Тюмень, , 14:00 — REGNUM Ситуация с повышением пенсионного возраста двоякая. С одной стороны, Россия слишком долго засиделась в пенсионном возрасте. Он не менялся с 50-х годов XX века, Европа далеко ушла в этом отношении. Но, с другой стороны, на сегодняшний день не вполне понятен и принимаем механизм, который пытаются реализовать власти, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, ректор Тюменского государственного института культуры Игорь Шишкин.

Не отрицая в целом подходы к повышению пенсионного возраста, непонятен сам механизма этой меры. При рассмотрении законопроекта о повышении пенсионного возраста нужно учитывать разные категории трудящихся тяжелых профессий (жителей Крайнего Севера, сельских жителей, шахтёров и т. д). На мой взгляд, стоит ещё поразмыслить, как заходить в этот процесс, в эту реформу, как по ней двигаться. Однозначного ответа на эти вопросы пока нет, отметил эксперт.

«В принципе, идея приемлемая, но детализация её — учет категорий населения, индексы или коэффициенты участия в выработке человека и другие аспекты — эти вопросы остаются открытыми. Поэтому нужно более широкое обсуждение с населением для того, чтобы принять правильный алгоритм повышения пенсионного возраста», — высказал свое мнение Шишкин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»