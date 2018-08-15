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Официальные лица США готовятся посетить международную ярмарку в Шанхае

Экономика

Посол КНР встретился с губернатором штата Кентукки и обсудил с ним перспективы торгового сотрудничества

Вашингтон, 15 августа 2018, 13:55 — REGNUM  Губернатор американского штата Кентукки Мэтт Бэвин устроил ужин в честь совершившего поездку в этот штат Среднего Запада посла КНР в США Цуй Тянькая сообщает 15 августа Синьхуа.

В ходе встречи китайский дипломат подчеркнул, что его страна «не ограничивается собственным развитием и будет стремиться к налаживанию сотрудничества с другими странами, включая США». Не рассматривая китайско-американские отношения как «игру с нулевой суммой», в Пекине отмечают, что у двух стран имеются общие интересы в целом ряде важных областей. В особенности это относится межрегиональному взаимодействию между американскими штатами и административными территориальными единицами КНР, в котором особую роль играет бизнес.

В свою очередь, губернатор Кентукки отметил важность экономического и торгового обмена между сторонами; в частности, он проинформировал китайского посла о намерении ряда официальных лиц США, в том числе его самого, посетить первую Китайскую международную импортную ярмарку, которая пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября текущего года. В сфере интересов американской стороны находится поиск возможностей расширения экспорта в Китай американской автомобильной и авиационной техники, медикаментов, а также продукции сельского хозяйства.

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Китайско-американские отношения
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