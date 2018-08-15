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Контрафакт не прошел: на производителя левых «Ессентуков» подали в суд

Экономика

В Ставропольском крае выявили производителя контрафактной минеральной воды

Ставрополь, 15 августа 2018, 13:54 — REGNUM  На Ставрополье выявили факт продажи в торговых сетях контрафактной минеральной воды «Ессентуки №4». Производителем фальшивки оказался «Завод минеральных вод «Октябрь-А». На этикетке изделия было указано, что минеральная вода добыта в скважинах ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ», сообщили ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе АО «Кавминкурортресурсы».

Однако экспертиза показала, что на самом деле вода, разлитая по бутылкам, вовсе не является минеральной водой «Ессентуки №4». Кроме вреда для здоровья и обмана покупателя, «Завод минеральных вод «Октябрь-А» наносит вред имиджу курортов Кавминвод, считает руководитель «Кавминкурортресурсы» Евгений Левицкий.

По его мнению, факты наличия на рынке фальсификата минеральной воды под брендом известной в России марки «Ессентуки», мешают в том числе выполнять задачи по развитию внутреннего туризма, которые поставил президент и правительство России.

Роспотребнадзор подал в суд иск о привлечении к ответственности руководства предприятия, производившего контрафакт. Суд состоится 4 сентября. К ответственности привлекут также и АО «Торговый Дом «Перекресток», который торговал контрафактом.

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