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Льготы для пенсионеров могут оставить в прежних возрастных границах

Экономика

Такая инициатива не потребует дополнительных затрат

Москва, 15 августа 2018, 13:51 — REGNUM  Российские власти рассмотрят возможность сохранения льгот для пенсионеров в прежних возрастных границах при повышении возраста выхода на пенсию. Об этом 15 августа сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к правительству РФ и руководству партии «Единая Россия».

В настоящее время для граждан, выходящих на пенсию в 55/60 лет, предусмотрен ряд льгот. Так, пенсионеров освобождают от налога на недвижимость, прочие льготы касаются земли, транспорта, коммунальных услуг.

Вероятно, сохранение льгот по достижении прежнего пенсионного возраста будет предложено в поправках ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе, которое намечено на осень 2018 года. Такая инициатива не потребует дополнительных затрат: средства выделяют регионы, и им нужно будет просто оставить финансирование на прежнем уровне, поясняют собеседники издания.

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По данным Минфина, в 2018 году освобождение пенсионеров от налога на недвижимость будет стоить государству 36,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. В пером чтении законопроект был принят 19 июля, однако инициатива вызвала широкий общественный резонанс, перерастающий в социальный протест.

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Повышение пенсионного возраста
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