Страны Евросоюза опережают Россию по денежным переводам в Грузию

Тбилиси, , 13:44 — REGNUM Страны Евросоюза в совокупности опережают Россию по денежным переводам в Грузию, о чем свидетельствует официальная статистика Национального банка Грузии. По данным за июль 2018 года, из стран ЕС в Грузию было переведено $48,3 млн, что на $13,8 млн выше показателя аналогичного периода прошлого года. Из России за этот же период поступило $43 млн, что на $0,1 млн ниже показателя за июль 2017 года.

На страны ЕС в июле текущего года приходилось 33,5% всех денежных переводов, тогда как доля России составила лишь 29,8%. Ровно год назад на Россию приходилось 35,6% поступивших в Грузию денежных переводов, а в июле 2016 года этот показатель составлял 37,4%. Что касается стран ЕС, их доля в общем объеме денежных переводов в Грузию в июле 2017 года составляла 28,6%, а в июле 2016 года — 30,8%.

Несмотря на такие изменения, Россия продолжает занимать первую позицию по денежным переводам в Грузию. За ней следуют Италия — $16,3 млн, Греция — $15 млн, США — $14,9 млн, Израиль — $13,4 млн, Турция — $10,2 млн.

Из Грузии за рубеж в июле текущего года было переведено $18,9 млн. Причем, большая часть этой суммы — до $7,5 млн, была переведена в Россию.