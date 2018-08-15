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Китай и Узбекистан договорились о сотрудничестве в текстильной отрасли

Экономика

Бизнес-форум состоялся 15 августа в Ташкенте

Ташкент, 15 августа 2018, 13:45 — REGNUM  Узбекско-китайский бизнес-форум по сотрудничеству в текстильной отрасли послужит дополнительным стимулом для привлечения в Узбекистан инвестиций из Китая, сообщает издание «Подробно.uz».

Бизнес-форум состоялся 15 августа в Ташкенте. В состав китайской делегации вошли 33 представителя ассоциаций и текстильных компаний. В течение пяти дней, с 10 по 15 августа, делегация из Китая ознакомилась с инвестиционным потенциалом регионов Узбекистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе международной выставки волокна и пряжи в Китае представители Узбекистана подписали соглашения на поставку продукции на сумму $2 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан поставит в Китай текстиль на $2 млн

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Экономика Узбекистана
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