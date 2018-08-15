УЖД: рост производства вагонов на Украине составляет 70-100% ежегодно

Киев, , 13:39 — REGNUM «Украинские железные дороги» (УЖД) обеспечивают рост производства подвижного и тягового состава на Украине на 70−100% ежегодно, заявил исполняющий обязанности главы УЖД Евгений Кравцов, сообщает 15 августа «Укринформ».

По его словам, УЖД активно закупает и производит вагоны и локомотивы, благодаря чему украинское производство железнодорожных составов быстро растет. Так, в 2017 году УЖД вложили в подвижной состав 6,2 млрд гривен ($230 млн) — больше всего за последние пять лет. А в первом полугодии 2018 года УЖД вложили в обновление подвижного состава почти 3,5 млрд гривен ($130 млн), что на 94% больше показателя за аналогичный период 2017 года.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что УЖД «никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы».