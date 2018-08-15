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УЖД: рост производства вагонов на Украине составляет 70-100% ежегодно

Экономика

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что УЖД никогда не смогут строить качественные вагоны

УЖД: рост производства вагонов на Украине составляет 70-100% ежегодно
Иван Шилов © ИА REGNUM
Железная дорога

Киев, 15 августа 2018, 13:39 — REGNUM  «Украинские железные дороги» (УЖД) обеспечивают рост производства подвижного и тягового состава на Украине на 70−100% ежегодно, заявил исполняющий обязанности главы УЖД Евгений Кравцов, сообщает 15 августа «Укринформ».

По его словам, УЖД активно закупает и производит вагоны и локомотивы, благодаря чему украинское производство железнодорожных составов быстро растет. Так, в 2017 году УЖД вложили в подвижной состав 6,2 млрд гривен ($230 млн) — больше всего за последние пять лет. А в первом полугодии 2018 года УЖД вложили в обновление подвижного состава почти 3,5 млрд гривен ($130 млн), что на 94% больше показателя за аналогичный период 2017 года.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что УЖД «никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы».

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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