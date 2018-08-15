«Интер РАО» показала 38 млрд рублей чистой прибыли в I полугодии 2018 года

Москва, , 13:34 — REGNUM Объем чистой прибыли группы «Интер РАО» составил 38,3 млрд рублей в первом полугодии 2018 года, следует из отчета о консолидированных финансовых результатах, подготовленных по Международным стандартам финансовой отчётности, сообщает 15 августа пресс-служба холдинга.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 24,4% (или на 7,5 млрд рублей). Такой успех обусловлен высокими результатами российских генерирующих и сбытовых активов, подчеркнули в компании.

Положительная динамика показателей отчетности также связана со строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов в Пермском крае, Свердловской области, Калининградской области и Башкирии.

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