Чиновник «Укравтодора»: сносить цех завода «Большевик» в Киеве нет смысла

Киев, , 13:19 — REGNUM Сносить цех машиностроительного завода «Большевик» ради строительства дорожной развязки нецелесообразно, заявил советник главы «Укравтодора» Александр Кава, сообщает 15 августа УНИАН.

По его словам, проект развязки, предложенный киевской администрацией, является не оптимальным. Кава подчеркнул, что проект, в котором требуется снос цеха, нужен для того, чтобы на месте снесенного здания «недобросовестные чиновники» смогли отстроить торговые центры.

Советник добавил, что вместо строительства новой развязки следует провести реконструкцию Шулявского путепровода с его расширением.

Напомним, ранее институт «Киевдормостпроект» предложил провести дорожную петлю возле Шулявского путепровода и снести цех завода «Большевик». Администрации города был предложен альтернативный вариант, однако власти заявили, что он «не выдерживает критики».