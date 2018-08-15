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На Украине 4,5 тыс. мостов нуждаются в срочном ремонте

Экономика

А в столице Украины более 75 мостов требуют реконструкции

Киев, 15 августа 2018, 13:08 — REGNUM  В столице Украины основные мосты и путепроводы находятся в удовлетворительном состоянии, заявил советник главы «Укравтодора» Александр Кива, сообщает 15 августа «112 Украина».

По его словам, ситуация в стране совсем не такая радужная, как в Киеве. Так, на автодорогах общего пользования стоят 4,5 тыс. мостов, которые нуждаются в срочном ремонте. Однако денег на их ремонт нет.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, более 75 мостов в столице Украины находятся в предаварийном состоянии, еще три — в аварийном. Кличко отметил, что для реконструкции одного моста нужен 1 млрд гривен ($36 млн). При этом мэр добавил, что ремонтировать нужно также центральные мосты города.

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