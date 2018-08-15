«Увеличение пенсионного возраста открывает новые возможности»

Курган, , 13:04 — REGNUM К повышению пенсионного возраста отношение положительное, тема давно созрела. Состояние демографии говорит о том, что нужны конкретные действия, заявил корреспонденту ИА REGNUM член общественного Совета департамента экономического развития и инвестиций Курганской области Лилия Маслова.

Первоначальный вариант законопроекта о повышение пенсионного возраста, который предложен для рассмотрения, очень рамочный. Хочется надеяться, что в ходе предложенного обсуждения данного законопроекта в течение 2−3 месяцев, народ отреагирует правильно и выскажет свои предложения, которые уже можно будет рассматривать, как основные положения законопроекта.

«Возраст планируется повышать постепенно, поэтому ничего негативного в этом нет. Большинство граждан при выходе на пенсию продолжают работать. При повышении возраста для людей открывается новое поде деятельности, новые возможности, при этом законодательно закрепленные. Кроме того, есть тема личного негосударственного пенсионного страхования. Эту тему тоже надо развивать. Люди должны и сами о себе заботиться, а не надеяться только на государство», — высказала свое мнение Маслова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»