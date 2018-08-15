В ФАС оценили вероятность рост цен на топливо в 2019 году

Москва, , 13:00 — REGNUM Для роста в 2019 году цен на топливо в России выше уровня инфляции нет никаких предпосылок. Об этом заявил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин.

По его словам, рост цен на бензин выше уровня инфляции (примерно 4%, по данным ЦБ РФ) возможен в случае «потрясений» на мировых рынках нефти.

«Пока никаких предпосылок для темпа роста цен, отличающегося от инфляции, в следующем году мы не видим», — цитирует РИА Новости слова Махонина.

Читайте также: В Госдуме осудили беспомощное заявление ФАС по ценам на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС предупредила граждан о том, что с повышением ставки НДС с 2019 года вырастут и цены на бензин, как и стоимость других товаров.

Читайте также: ФАС предупреждает: цены на бензин вырастут вслед за повышением НДС