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В ФАС оценили вероятность рост цен на топливо в 2019 году

Экономика

Рост цен на бензин выше уровня инфляции возможен в случае «потрясений» на мировых рынках нефти

Москва, 15 августа 2018, 13:00 — REGNUM  Для роста в 2019 году цен на топливо в России выше уровня инфляции нет никаких предпосылок. Об этом заявил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин.

По его словам, рост цен на бензин выше уровня инфляции (примерно 4%, по данным ЦБ РФ) возможен в случае «потрясений» на мировых рынках нефти.

«Пока никаких предпосылок для темпа роста цен, отличающегося от инфляции, в следующем году мы не видим», — цитирует РИА Новости слова Махонина.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС предупредила граждан о том, что с повышением ставки НДС с 2019 года вырастут и цены на бензин, как и стоимость других товаров.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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