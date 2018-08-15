Украину призвали убедить Меркель в необходимости сохранения украинской ГТС

Киев, , 13:01 — REGNUM Во время визита в Германию президент России Владимир Путин обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель сроки и формат строительства газопровода «Северный поток — 2». В повестке дня сторон не стоит вопрос сворачивания газотранспортного проекта. Об этом 15 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

«Будут обсуждать два момента — вопрос сроков начала строительства, а второе — вопрос предоставления разрешения Данией. Т. е. обсудят, в каком формате будет проходить строительство. Не думаю, что встанет вопрос о необходимости реализации этого проекта. Германия в первую очередь заинтересована в реализации проекта «Северный поток — 2» — серьезного инфраструктурного проекта, который позволит Германии получить достаточно мощные плюсы и рычаги на европейском газовом рынке», — пояснил Землянский.

Он призвал Киев убедить Германию в преимуществах использования украинской газотранспортной системы.

«Мы уже видели реакцию Европейского союза, который сказал, что будет выводить компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», из-под санкций США. Будут созданы максимально благоприятные условия для их работы, чтобы не подействовали санкции. Тут, конечно, важным является фактор Украины, которая в этих переговорах и в вопросе «Северного потока — 2» могла бы дать достаточно серьезные аргументы как США, так и европейским партнерам. Но, к сожалению, мы этого не делаем. Аргументы — это преимущество нашей газотранспортной системы над «Северным потоком — 2». Это самая главная ошибка Киева в этой ситуации», — полагает Землянский.

Эксперт также выразил уверенность в том, что «Газпром» сохранит определенные объемы транзита газа через Украину после 2019 года. В то же время он не сказал, о каких объемах транзита газа может идти речь.

«Он будет сохранен. Я не согласен с господином Коболевым, который говорит, что после 2019 года транзита не будет. Подал иск, идёт на очередную эскалацию отношений с «Газпромом». Транзит будет сохранен… Для того, чтобы поддержать необходимые для Украины объемы, мы должны показать, что мы интересны с экономической точки зрения. Это нужно показать не для Москвы, как для потенциального заказчика услуг у нас, а именно для Европейского союза. Потому что после завершения строительства «Северного потока — 2» Европа будет иметь возможность альтернативы. Здесь мы должны доказать, что являемся более приоритетными, более интересными транзитерами российского газа, чем «Северный поток — 2», — подытожил Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент Украины Петр Порошенко назвал «Северный поток — 2» «троянским конем» Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности.

«Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной — это четкие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского союза. Призываю наших европейских партнеров как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность», — написал Порошенко в «Фейсбуке».

Напомним, 6 августа глава «Нафтогаз Украины» Коболев заявил, что не верит в сохранение транзита российского газа через Украину, если будет реализован проект «Северный поток — 2».

«Я не верю, что через Украину будет прокачиваться газ, если «Северный поток — 2» будет реализован в формате, задуманном немцами и россиянами… Нельзя просто говорить Европе: «Откажитесь». Надо предлагать альтернативу. Альтернатива в том, что Украина будет делиться доходами от транзита с западными компаниями, которые, помимо доходов от транзита, дадут комфорт европейским потребителям и снимут те риски, о которых 15 лет рассказывает «Газпром», — что мы ненадежны, неэффективны и воруем газ… Есть партнеры в других странах, которые могут повлиять на это решение», — сказал Коболев.