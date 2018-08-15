«Маразм»: о выявленных нарушениях в точках доступа Wi-Fi

Москва, , 12:59 — REGNUM Нарушения, выявленные специалистами Роскомнадзора в ходе проверок более 3,4 тыс. точек доступа Wi-Fi в общественных местах, слабо соотносятся с «неприменением лицом, организующим доступ в интернет через сети Wi-Fi, мер по защите детей от вредной информации». Такое мнение на правах анонимности в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал ведущий сотрудник одного из крупнейших российских телекоммуникационных холдингов:

«Сама по себе статья 6.17 КОАП за которую выписали штраф, странная. Основная её цель — «защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию». Непонятно, как помешает наличие или отсутствие пароля этому способствовать.

Придёт ребенок в кафе — получит пароль на wi-fi. В чём смысл проверять? На мой взгляд это такой же маразм, как судить за мемы про церковных деятелей».

Напомним, ранее в Роскомнадзоре обнародовали итоги июльских проверок, в ходе которых специалисты выявили 112 случаев нарушений, связанных с отсутствием идентификации пользователей и составили 12 протоколов об административных правонарушениях. При этом все из них касаются неприменения лицом, организующим доступ в интернет через сети Wi-Fi, мер по защите детей от вредной информации.