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Крым без Visa и Mastercard: в нынешних условиях договор невозможен

Экономика

Президент Ассоциации банков Северо–Запада Владимир Джикович отмечает, что договоренности с платежными системами зависят от политики на сто процентов

Крым без Visa и Mastercard: в нынешних условиях договор невозможен
lcb
Банковские карты

Санкт-Петербург, 15 августа 2018, 12:51 — REGNUM  Только изменение политической ситуации поможет решить вопрос с функционированием платежных систем Visa и Mastercard в Крыму, а платежной системы «Мир» — за пределами России, в нынешней же ситуации никакие договоренности невозможны, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 15 августа, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович.

Ранее крымский Генбанк сообщил о прекращении выпуска карт Visa и Mastercard, все клиенты переведены на платежную систему «Мир». Клиенты других банков смогут использовать Visa и Mastercard для получения денег в банкоматах. Visa и Mastercard перестали работать в Крыму в конце 2014 года после эмбарго, введенного правительством США.

Карты платежной системы «Мир» принимаются всеми банками в России, но используются только для расчетов в рублях. За границей этой картой нельзя заплатить за покупку и с этой карты нельзя снять деньги в банкомате.

Банк России продолжает вести переговоры с другими странами о том, чтобы карты «Мир» принимали и у них. Наиболее продуктивным, насколько мне известно, является диалог с Китаем. Что касается западных систем, то в прошлом году поступали сообщения о том, что переговоры продвинулись, но потом политическая ситуация опять ухудшилась, и переговоры зашли в тупик.

И функционирование Visa и Mastercard в Крыму, и работа «Мира» за пределами России на сто процентов зависит от политических договоренностей. Visa и Mastercard не будут пересматривать своего решения до момент политических изменений, иначе они попадут под санкции правительства США. Заключение таких договоренностей в обозримом будущем маловероятно.

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