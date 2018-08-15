Украина экспортировала в страны ЕС аграрную продукцию на $3,9 млрд

Киев, , 12:49 — REGNUM Товарооборот сельскохозяйственной продукции между Украиной и ЕС в первом полугодии 2018 года составил $3,89 млрд, сообщает пресс-служба национального института научного центра «Институт аграрной экономики» Украины.

Согласно сообщению, большая часть товарооборота Украины аграрной продукцией реализовывалась с Нидерландами, Испанией, Италией, Польшей, Францией и Германией. Отмечается, что Киев экспортировал в страны ЕС зерновые культуры на $975 млн, масличные культуры на $235 млн, подсолнечное масло на $527 млн и макуху на $246 млн.

Из стран ЕС Украина получает алкоголь, семеня для посева и табак.

Напомним, в 2017 году импорт из стран ЕС на Украину вырос на 17% — до $2,27 млрд.