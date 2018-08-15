Белоруссия надеется на госкредит РФ в $1 млрд

Минск, , 12:46 — REGNUM Минск рассчитывает рефинансировать 50% внешнего долга. Для этого в 2019 году планируется привлечь государственный кредит РФ в размере $1 млрд. Как заявил первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский, работа по выделению госкредита в настоящее время ведётся, причём в достаточно конструктивном плане.

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Россия назвала величину долга Белоруссии по госкредитам

Напомним, в следующем году Белоруссия должна выплатить по внешнему госдолгу 3,7 миллиарда долларов. Матюшевский добавил, что «идеальной конструкцией» была бы выплата 50% долга и рефинансирование ещё 50%.

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Как сообщало ИА REGNUM, договоренность о выделении Белоруссии кредита была достигнута президентами РФ Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко в апреле 2017 года. По условиям межправительственного соглашения, подписанного 30 августа в Москве, кредит выдан белорусской стороне на десять лет. В сентябре 2017 года Москва предоставила Минску межгосударственный кредит в размере $700 млн. Средства предназначены на рефинансирование долга.