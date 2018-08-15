Физлицо пытается банкротить Фонд жилищного строительства Башкирии

Уфа, , 12:45 — REGNUM Физическое лицо Шавалеев Е. В., данные которого не раскрываются, подал заявление о признании банкротом Государственного унитарного предприятия"Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан». Арбитражный суд зарегистрировал заявление 14 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

Сумма исковых требований, заявленных истцом, составляет 6,845 млн рублей. Подробности образования задолженности пока не уточняются.

ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» образован в 2004 году. Уставный капитал, согласно данным Единого госреестра юридических лиц, составляет 2,751 млрд рублей. Учредителями Фонда являются министерство земельных и имущественных отношений РБ, госкомитет Башкирии по строительству и архитектуре, администрация главы республики. Представительства компании работают в Стерлитамаке, Октябрьском, Туймазы, Основными направлениями деятельности предприятия является строительство и реализация жилых домов, коммерческой недвижимости, объектов коммунальной и социальной инфраструктуры.