Российские семьи начали ограничивать себя в кофе и шоколаде

Москва, , 12:41 — REGNUM В России в июле 2018 года сократилось число семей, регулярно приобретающих шоколад, кофе и молоко, однако те домохозяйства, кто не отказался от привычных товаров, только нарастили покупки указанных продуктов. Об этом говорится в исследовании аналитической компании «Ромир».

"В июле на 2% выросло число домохозяйств, покупающих бутилированную воду. Число семей, которые покупают шоколад, молоко и кофе, наоборот, сократилось — на 0,5%, 2% и 3% соответственно», — говорится в материалах исследования.

В то же время, по сведениям экспертов, шоколада отдельные посетители магазинов стали покупать больше на 2%, молока — на 4,7%, кофе — на 4,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным компании «Ромир», в России с мая 2017 по май 2018 года значительно выросли продажи мармелада и леденцов, причём эти группы товара всё чаще покупают для себя взрослые граждане.

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