«Решать проблемы в пенсионной системе РФ надо, но не за счёт людей»

Курган, , 12:37 — REGNUM Решать проблемы в пенсионной системе России надо, но не за счёт простых людей. Есть много источников, из которых можно взять средства на выплату пенсий, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель саморегулирующейся организации кадастровых инженеров Курганской области, председатель ревизионной комиссии ОНФ в Курганской области Владимир Мазьков.

«В частности, один из источников те, кто не платит налоги (работодатели, бизнесмены и самозанятые граждане). Также можно найти немалые средства, сократив чиновников с высоких должностей. Есть ряд и других источников», — считает эксперт.

Повышать пенсионный возраст женщинам на восемь лет — это абсурд. этого нельзя делать. Женщинам нужно наоборот разрешить ходить на работу тогда, когда, они хотят. Надо сделать так, сколько понравится женщине, столько она бы и работала. Женщины и так испытывают колоссальную нагрузку.

«Кроме того, надо создавать новые рабочие места. Например, в курганских сёлах жить тяжело, трудоустроиться невозможно. Возраст повысят, а рабочих мест нет, негде работать. Кроме того, людей в возрасте 60−65 лет не берут на работу. Все эти моменты власти должны учитывать при проведении пенсионной реформы», — высказал свое мнение Мазьков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»