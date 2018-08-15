Доля гражданских судов в портфеле «Северной верфи» увеличится до 40%

Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM Судостроительный завод «Северная верфь» увеличит долю гражданских судов в общем портфеле заказов до 40%, сообщил 15 августа гендиректор предприятия Игорь Пономарев в интервью изданию FlotProm.

«Мы почти выполнили задачу по диверсификации, поставленную президентом, и в начале 2019 года выйдем по загрузке на гражданских заказах на уровень в 40%», — сказал он.

Пономарев добавил, что диверсификация портфеля заказов — реальная задача, однако в этом вопросе важен угол зрения, поскольку судить об ее целесообразности можно по выручке, по деньгам или по производственной загрузке. С учетом того, что гражданское судно существенно дешевле военного корабля, необходимо просчитывать нормочасы и загрузку.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что в 2019 году на строительство новых судов будет выделено около 1 млрд рублей.

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