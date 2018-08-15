Ради «Мира»: в Крыму прекратили выпускать Visa и MasterCard

Симферополь, , 12:25 — REGNUM Клиенты Генбанка, крупного банка Крыма, переведены на карты российской платёжной системы «Мир». Обслуживание карт платёжных систем Visa и MasterCard, выпущенных ранее, прекращено, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что срок замены эмитированных Генбанком банковских карт Visa Int. и MasterCard истек. С 14 августа клиенты, не заменившие карты, не смогут ими воспользоваться.

Разработанные в России карты платёжных систем «Мир» не зависят от других платёжных систем, пояснили в банке. Карты полностью соответствуют требованиям мировых стандартов безопасности, замена на карту «Мир» производится бесплатно.

Только Генбанк выпускал в Крыму карты систем Visa и MasterCard.

Как сообщало ИА REGNUM , для перевода работников бюджетной сферы на карты «Мир» отводился срок до 1 июля 2018 года. Карты долдны принимать все российские банки, их устройства и банкоматы. До июля 2020 года пенсионеры могут получить карту «Мир» взамен другой карты, которая не считается национальным платежным инструментом.

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