Афера года — Порошенко крадет крупнейшую газовую площадку: обзор энергетики

Андрей Стеценко, , 18:22 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 13 августа составляют 13,554 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ со 2 августа выросли на 661 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 60 млн кубометров в сутки. Напомним, что к началу осенне-зимнего сезона власти Украины хотят создать запасы на уровне прошлогодних, т. е. порядка 17 млрд кубометров топлива.

«Нафтогаз Украины» «внезапно» выиграл семь лотов на поставку 1,52 млрд кубометров газа для своей дочерней структуры — «Укртрансгаз». Сумма сделки — порядка 12,65 млрд грн (может измениться в зависимости от колебания курса валют, а также цены газа на хабе NCG), и теперь независимые трейдеры обвиняют компании в сговоре.

«…Тендерные условия снова были прописаны под «Нафтогаз», и во время тендера даже дано объяснение для участников, что «Нафтогаз», как аффилированная компания, тоже может участвовать в торгах», — цитирует «Экономическая правда» свой источник на рынке энергетики.

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев откликнулся на скандальную публикацию. В частности, от отрицает, что условия конкурса выписывались под его компанию, и настаивает, что торги «Нафтогаз» выиграл честно, т. к. «дал самую выгодную цену».

Кроме того, по тону комментария можно предположить, что Коболеву известна личность таинственного источника «Экономической правды».

«Пацаны, у вас не выйдет. «Укртрансгаз» — не «Центрэнерго», — пишет в своем ответе Коболев, намекая на контроль бизнес-окружения Порошенко над компанией «Центрэнерго».

14 августа СМИ сообщили о том, что Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления компанией «Укртрансгаз» своим монопольным положением. Однако причиной стали не претензии участников тендера: в АМКУ считают, что «Укртрансгаз» требует слишком много информации от потребителей:

«…В частности, личные персональные данные бытовых потребителей, а именно: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, индивидуальный налоговый номер и т. д., что могло привести к прекращению газоснабжения бытовым потребителям, а также к ущемлению интересов субъектов хозяйствования, осуществляющих поставки природного газа на соответствующей территории», — пояснили в пресс-службе АМКУ.

Правительственный комитет по ТЭК одобрил передачу Юзовской газоносной площади (территории Харьковской области и украинской части экс-Донецкой области) компании Yuzgaz B.V. (формальное место регистрации — Нидерланды).

«Правительство в очередной раз после прошлогоднего провала с подделкой решения межведомственной комиссии по Юзовской площади пытается дерзко украсть у украинского народа крупнейшую газовую площадь… 9 августа на заседании правительственного комитета одобрили распоряжение Кабинета министров по замене компании Shell в СРП [соглашение о разделе продукции — ред.] на никому не известную компанию Yuzgas», — информирует по этому поводу в Facebook депутат Верховной рады Виктория Войцицкая.

Впрочем, депутат допустила сразу две неточности. Во-первых, Shell уже давно приняла решение выйти из этого проекта, поскольку её не удовлетворяет украинский бизнес-климат после т. н. «Евромайдана — 2014». Во-вторых, структура Yuzgas — далеко не «неизвестная компания». Ещё 2 года назад эксперты только подозревали, что она имеет отношение к бизнес-окружению президента Украины Петра Порошенко, а теперь об этом говорят открыто и уверенно.

Среднемесячная стоимость импортного газа для Украины в июле достигла 288 долл./тыс. кубометров (+22 доллара к цене июня). Об этом сообщает Государственная фискальная служба. Это, несомненно, станет дополнительным аргументом в переговорах правительства и МВФ о повышении цены на газ для населения (если они ещё ведутся).

Для Украины это означает рост затрат на импорт, который и без того стабильно превышает доходы от экспорта. Однако премьер-министр нашёл выход из этой непростой ситуации. Оказывается, нужно просто меньше потреблять! С этой просьбой он и обратился к украинцам.

«Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-то в другом месте. Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем», — призывает глава правительства.

Напомним, в планах у Украины снизить потребление газа коммунальной и бытовой сферами до 13 млрд кубометров к 2022 году. В 2017-м на них было израсходовано 18 млрд кубометров.

Рост внешних цен вызвал рост и на внутреннем рынке. Буквально в прошлый раз мы писали о том, что «Нафтогаз Украины» в третий раз за лето увеличил стоимость закупки газа на внутреннем рынке до 8088 грн за тысячу кубометров (без НДС). Но эта цена больше не актуальна — теперь «Нафтогаз» предлагает 8209 грн (без НДС). За лето цена на топливо выросла более чем на 1300 грн на каждой тысяче кубометров.

В начале августа «Укртрансгаз» существенно повысил тарифы за пользование подземными хранилищами газа. Теперь услуга закачки газа будет обходиться в 172 грн/тыс. кубометров в сутки (ранее всего 32,9 грн), хранение — 64,4 грн/тыс. кубометров в сутки (ранее 46,2 грн), отбор — 67,1 грн/тыс. кубометров в сутки (ранее 32,9 грн).

Кризис ЖКХ

К грядущему отопительному сезону власть готовит не только повышение тарифа на газ для домохозяйств, но и урезание субсидий, о чём большинство украинцев пока ещё не знает. Так, раньше прописанному в квартире члену семьи без справки о доходах (работа без официального оформления, своё дело, доход от поездок на работу за границу, безработные, не вставшие на учёт на бирже труда и т. п.) при оформлении субсидии «рисовали» ежемесячный доход в 2 минимальных зарплаты, рассчитывая затем общий доход семьи с учётом этого «дохода», — так правительство стимулировало украинцев официально трудоустраиваться. В этом году «рисуют» уже 3 минимальных зарплаты — 11 169 грн, что на 2 тыс. грн превышает среднеукраинскую зарплату.

Но и это ещё не всё. Для домохозяйств, у которых не установлен счётчик газа, правительство собирается в очередной раз повысить нормы потребления.

«Если есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение, оплата с человека вырастет на 75,76% в весенне-летний период и на 166,67% в период отопительного сезона. При наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — на 53,70% и 153,70% соответственно. При наличии газовой плиты и водонагревателя — на 90,48% и 138,10%», — цитирует издание «Сегодня» начальника отдела исследований рынков газа и энергетики ГП «Госвнешинформ» Любомира Васюника.

На практике это означает, что если сегодня тариф для домохозяйства с газовым водонагревателем и газовой плитой составляет 73 грн с человека в месяц, то теперь он вырастет до 173 грн в отопительный сезон и до 139 грн — в летнее время.

Электроэнергия

По состоянию на 14 августа динамика запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ была разнонаправленной. На ТЭС они выросли до 1,336 млн тонн (+109 тыс. тонн с 6 августа). На ТЭЦ запасы наоборот сократились до 342 тыс. тонн (-20 тыс. тонн). Формально совокупно запасы выросли и даже прилично. Однако в сравнении с началом месяца динамика почти незаметна. Увеличение запасов на 8 тыс. тонн — не тот прогресс, которым следует гордиться по истечении почти 2 недель. Напомним, что к началу отопительного сезона правительство поставило задачу накопить на складах почти на 1 млн тонн. угля больше (2,6 млн тонн.). Для выполнения этой задачи остаётся примерно 2 месяца. Уже к 1 сентября на складах должно находиться 2,15 млн тонн угля.

Пресс-служба минэнегро на запрос журналистов сообщила, что текущих запасов угля Украине хватит на 15 дней работы (разумеется, если в эти дни подвоза не будет вообще) и что текущие запасы как минимум на 10−15% ниже нормы.

Норвежская компания NBT планирует инвестировать 370 млн евро в ветроэнергетику Украины. В апреле она приобрела недостроенный ветропарк «Сивашэнергопром» мощностью 3 МВт и планирует построить там же ветроустановки мощностью 250−330 МВт. Норвежская же Scatec Solar готова вложить 200−300 млн евро в несколько комплексов солнечных электростанций. Об этом стало известно из сообщения посольства Украины в Норвегии.

У антимонопольщиков нет претензий к крупнейшей частной энергетической компании страны — холдингу Рината Ахметова «ДТЭК-Энерго». Об этом заявил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев:

«Проблема дела ДТЭК в его излишней политизированности в самом начале. Сейчас, по прошествии трех лет расследования, мы видим, что ни НКРЭКУ [Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг — ред.], ни «Укрэнерго» [оператор ОЭС Украины — ред.] не в состоянии обосновать обвинения в злоупотреблениях ДТЭК».

«Проблема ДТЭК», о которой говорит Юрий Терентьев, формулируется довольно просто: холдинг на сегодня сосредоточил примерно 75% мощностей тепловой энергетики Украины. Причём произошло это ещё во время президентства Виктора Януковича. Однако тогда по понятным причинам до разбирательств с привлечением ответственных структур дело не доходило. Сегодня бизнес-окружение действующего президента тоже имеет интересы в тепловой энергетике. Но, как видим, о принудительной продаже активов даже речи не идёт. И это при том, что в других случаях АМКУ довольно чуток к общим настроениям в украинской политике, а также к сигналам от администрации президента. Об этом говорит хотя бы история с выписыванием миллиардных штрафов «Газпрому».

Причина, скорее всего, в грамотной юридической защите — это качество отличало бизнес Рината Ахметова всегда. Поэтому наскоки на энергохолдинг со стороны антимонопольного законодательства, скорее всего, потерпят фиаско. То же самое можно сказать и о попытках нанести по нему удар через отмену формулы «Роттердам+» (формула, с помощью которой Украина определяет ряд экономических показателей: закупочную стоимость угля собственной добычи, себестоимость энергии ТЭС).

Уголь

6 августа СМИ сообщили о том, что Хозяйственный суд Львовской области ввел процедуру санации «Львовской угольной компании». Это живой пример того, что вопрос собственности (государственная или частная) — далеко не главный в экономике.

«Львовская угольная компания» создавалась более 10 лет назад специально с целью приватизации обогатительной фабрики «Червоноградская» — на ней обогащается уголь государственных шахт, входящих в объединения «Львовуголь» и «Волыньуголь».

Схема обогащения на госшахтах через обогатительные фабрики существовала со времён Виктора Януковича (возможно, и раньше, но при нём она была доведена до совершенства). Поставщиком угля генерирующим компаниям становится обогатительная фабрика, которая получает основную долю прибыли от реализации топлива. В результате прибыль остаётся у частной фабрики, а убытки достаются госшахтам.

В новой Украине значение «ЛУК» даже возросло, поскольку теперь уголь марки «Г» стал приоритетным для теплоэнергетики. А именно такой уголь добывают в Львовской и Волынской областях. И именно на такой уголь переводит свои энергоблоки государственная «Центрэнерго».

Однако «Львовская угольная компания» — не только удобная схема заработка, но и политический ресурс, т. к. только она обогащает продукцию объединений «Львовуголь» и «Волыньуголь». Т. е. если фабрика стоит — стоят и шахты, а шахтёры Западной Украины бастуют.

Разбирательства вокруг «ЛУК» длятся уже не первый год, ещё в 2016-м она перешла под управление минэнерго и с тех пор бывшие собственники пытаются вернуть над ней контроль. Пока безуспешно.

Виталий Кропачев, которого в украинских СМИ называют «смотрящим» за угольной отраслью (и, в частности, за «Центрэнерго») от президента Украины Петра Порошенко, в начале этого года упоминал в интервью, что пытался выкупить долю в компании, однако безуспешно.

Россия сохранила статус основного поставщика антрацита для нужд энергетики Украины. В январе-июле Украина купила о российских поставщиков угля на 1,1 млрд долл. (для сравнения: за весь 2017 год Украина заплатила России за уголь 1,5 млрд долл.).

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион обещает, что до конца месяца правительство полностью закроет вопрос с долгами по зарплате перед шахтёрами. Однако уверенности в том, что эти долги станут последними — нет. План выполнения закона Украины относительно финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли, по его словам, сегодня только разрабатывается. Скажем, по состоянию на начало августа шахтёрам Львовской области выплатили только 70% зарплаты за июнь.

Кроме того, о долгах перед шахтёрами мы пишем практически с начала этого года. Примерно в конце весны (тогда правительство как раз с помпой объявляло о выделении внушительной суммы на эти цели) появилась любопытная информация: деньги, предусмотренные на закупку отечественного топлива в бюджете, стремительно заканчиваются. Уже тогда правительство рассчитывалось с шахтёрами деньгами, которые должно было выделять только осенью. Произошло это, в частности, из-за резкого увеличения расхода угля тепловой энергетикой в I полугодии, а также из-за роста стоимости угля на внутренних и внешних рынках.

Не позволяет надеяться на снижение расхода угля и погода: синоптики обещают Украине изнурительно жаркую вторую половину августа — т. е. такую же, какой была и первая.

Нефть

Руководитель консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн в комментарии «Голос.ua» рассказал о том, как украинский бизнесмен Игорь Коломойский пытается выводить средства из частично принадлежащей ему «Укрнафты» через собственную переработку («Укртатнафта», Кременчугский НПЗ).

«…Хорошая украинская нефть стоит как тяжелая российская. Это понятно всем, включая Роллинса [Марк Роллинс, глава правления «Укрнафты» — ред.], и тем более его «молодую» коммерческую команду во главе с Феликсом Луневым [вице-президент «Укрнафты» — ред.]. Но есть директива из Женевы [Игорь Коломойский во время конфликтов с украинскими властями как правило отсиживается в Женеве — ред.] — надо требовать удешевления украинской нефти на 25−30 долл./т, что для полугосударственной «Укрнафты» будет означать потерю 1 млрд грн по году», — объясняет эксперт ситуацию.

Все дело в том, что Коломойскому в принципе невыгодно увеличивать прибыльность «Укрнафты» — она по уши в долгах перед государством, и повышенная прибыль может попросту уйти на их выплату.

Государство не остаётся в долгу. В скором времени обязательства «Укрнафты» перед государством могут вырасти ещё почти на 3 млрд грн. Ещё в 2015 году менеджмент компании, подконтрольный Коломойскому, заключил соглашения о покупке нефтепродуктов на сумму 2,94 млрд грн с отсрочкой поставки до конца текущего года. Однако платежи были внесены авансом. Национальное антикоррупционное бюро посчитало это выводом средств из компании, оспорило законность соглашений в суде. Теперь Верховный суд подтвердил незаконность этих договоров. Аванс придётся вернуть.

В январе-июле транзит нефтепродуктов (без учёта СУГ) через Украину сократился до 68 тыс. тонн (в 4,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 г.).

Зато импорт нефтепродуктов в январе-июле на Украину в денежном исчислении вырос до 2,753 млрд долл. (+31,5% к аппг). За эти деньги куплено 4,165 млн тонн топлива. 1,11 млрд из этой суммы Украина оплатила поставки из Белоруссии, 1,01 млрд долл. — из России. Таким образом, суммарная доля российского и белорусского топлива — не менее 77% от импорта.

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