В Троицком районе Алтайского края ликвидируют автобусное сообщение

Барнаул, , 12:15 — REGNUM Уже в самое ближайшее время — с 6 сентября 2018 года — жителям Троицкого района Алтайского края придётся ходить пешком, а добираться до райцентра из близлежащих сёл — только на попутках или такси. Причина — банкротство единственного автотранспортного предприятия, сообщают сегодня, 15 августа, «Вести-Алтай».

По данным алтайских коллег, кредиторская задолженность Троицкого автотранспортного предприятия составляет уже миллион рублей. Если несколько лет назад в районе насчитывалось 12 межпоселковых маршрутов, то сейчас их всего четыре. По словам руководства предприятия, нерентабельными пассажирские перевозки в районе стали из-за резкого снижения пассажиропотока.

Это известие широко обсуждается в районной газете «На земле Троицкой». Жители района в растерянности:

«Как быть людям? Многие на автобусе добираются до центра, до больницы из-за речки, от маслосырозавода, мамы с детьми едут в детскую поликлинику — идти пешком очень далеко и долго. Скоро начнется учебный год, школьникам тоже нужен автобус; мы уже не говорим о пожилых людях, которые часто ездят в больницу, да и сельские жители добираются до ЦРБ из центра на автобусе. Мы постоянно пользуемся общественным транспортом, и без него будет плохо, даже не представляем себе, как жить без автобуса», — такие вопросы задают жители райцентра.

Учредителем ООО «АТП «Троицкое» является ООО «Барнаульский автовокзал». Комментируя тему, генеральный директор автовокзала Алексей Богданов сказал прямо:

«Чудес на свете не бывает, невозможно содержать убыточное предприятие за счет Барнаульского автовокзала. Знаю Троицкий район, маршруты, их протяженность, бывал у вас не раз. Понимаю, какую реакцию вызвало у людей известие о ликвидации автотранспортного предприятия, но, повторю, выход нужно искать совместно с главой района».

По оценке Алексея Богданова, возможно проблема транспортного сообщения в районе решится за счёт привлечения другого перевозчика.