Нефть вернулась в диапазон $72-73

Москва, , 12:12 — REGNUM Нефть, после незначительного по объемам роста, вернулась к диапазону 72−73 доллара за баррель, но ее снижение базируется на тех причинах, которые ранее были слишком слабы для влияния, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

«Причиной удержания на этой точке инвесторы считают опубликование обзора ОПЕК, где указано снижение добычи и доставки нефти Саудовской Аравией, а также снижение спроса из-за роста добычи и доставки ресурсов из стран, находящихся вне картеля», — пояснил эксперт.

Замещение краткосрочных контрактов сторонними экспортерами повышает цену за баррель, в то же время растут и запасы. По данным API они увеличились на 3,6 млн баррелей, по сравнению со снижением на 6 млн по прошлой публикации7 августа.

«Стоимость барреля нефти на сегодня, 15 августа, ожидается на уровне 72 доллара, поскольку имеющихся новостей для дальнейшего снижения цен уже не хватает, но и для роста их недостаточно», — полагает Друщляк.

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