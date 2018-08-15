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Киев снова занял денег на рынке облигаций

Экономика

Минфин Украины выпустил очередную партию облигаций госзайма

Киев снова занял денег на рынке облигаций
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украина

Киев, 15 августа 2018, 12:09 — REGNUM  Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выпустило министерство финансов Украины на 2,395 млрд гривен ($87 млн), сообщает 15 августа УНИАН.

Согласно сообщению, минфин Украины выпустил ОВГЗ двумя траншами: в гривнах и долларах. Гривневые ОВГЗ были проданы тремя частями на 126, 322 и 1022 дня под проценты от 16,7% до 18%. Долларовые облигации были выпущены на 196 дней под 5,95% годовых.

Напомним, государственный долг Украины по ОВГЗ постоянно растет. На 14 августа он составил 758,916 млрд гривен ($27,64 млрд), 46% долга находилось в собственности Национального банка Украины (НБУ).

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