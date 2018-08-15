«Гайдаровщина» — начало конца министра по развитию ДФО Александра Козлова?

Ольга Демиденко, , 22:43 — REGNUM

Министерство по развитию Дальнего Востока и АРЧК-ДВ обнародовали новые «идеи», направленные на увеличение численности населения на Дальнем Востоке. В «новых» идеях — ничего нового: ставка по-прежнему делается на мигрантов, по-прежнему существующие лишь на бумаге тысячи рабочих мест, сотни новых предприятий… Люди, которые родились, выросли, десятилетиями работали и создавали что-то на дальневосточной земле, в расчёт по-прежнему не принимаются. Все силы московские структуры, в которых теперь ключевые посты занимают выходцы из ДФО, намерены бросить на привлечение в регион кадров извне. При этом по-прежнему непонятно, зачем они это делают, куда идут и куда в итоге прийти хотят. Куда опять ведёт Дальний Восток дальневосточное министерство — вместе с доктором политических наук, политологом, профессором, деканом социально-гуманитарного факультета ТОГУ Илдусом Ярулиным разбирался корреспондент ИА REGNUM.

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На своём официальном сайте Минвостокразвития пообещало, что правительство разработает меры для привлечения населения на Дальний Восток — во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

Привлекать собираются по программе «повышения трудовой мобильности» — платить подъёмные приезжим специалистам.

«Дальневосточная большая стройка связана с запуском новых предприятий, созданием высокооплачиваемых рабочих мест. Не все специалисты есть на Дальнем Востоке. Часть можно и нужно привлекать из других регионов. Но, чтобы профессионалы поехали, им нужно предложить выгодные условия, а также помочь бизнесу в привлечении кадров», — сообщил новый генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Сергей Ховрат.

Ранее пост руководителя АРЧК ДВ занимал Валентин Тимаков, который говорил ровно то же самое: «На Дальний Восток срочно нужно везти кадры из других регионов». Пока Тимаков это говорил, дальневосточные кадры удирали из ДФО так, что взвыла Кубань, сообщив в своих СМИ о том, что задыхается от наплыва дальневосточников.

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Сегодня 1 700 высококвалифицированных работников, освоивших самое современное оборудование, потеряли работу на крупном деревоперерабатывающем комплексе «Аркаим» в свободном порту Ванино. У Минвостокразвития есть программа «трудовой мобильности», есть сведения о том, что ДФО «задыхается от нехватки квалифицированных кадров», а у 1 700 рабочих «Аркаима» нет работы. И почему-то в умах чиновников Минвостокразвития эти факты никак не складываются вместе.

«Огромное разочарование — вот какое чувство вызывает деятельность Минвостокразвития, АРЧК ДВ сегодня. Ведь была надежда, что со сменой руководства что-то начнёт меняться, что пришедшие на ключевые посты дальневосточники начнут, наконец, заниматься реальным делом. Но — увы, мы слышим одну и ту же «мантру», ту же, что слышали от Тимакова и Галушки: «Мы строим, нам не хватает кадров, мы привезём сюда людей из других регионов». Знаете, уже просто по-человечески жалко земляков-дальневосточников. Дальневосточники для всех этих структур уже превратились в некий токсичный материал, который они непременно хотят разбавить кем угодно. Принцип такой, что ли, — «власть хорошая, а народ плохой»? Зачем меняли руководство Минвостокразвития, если ничего не поменялось? Всё те же идеи «младореформаторов» из 90-х, всё та же «гайдаровщина». Ничего нового. Это, скорее всего, начало конца министра Козлова. Опять громкие заявления, не имеющие под собой никакой основы, расчетов, цифр и фактов. Они посчитали — сколько нужно специалистов, каких? Ситуация с тем же «Аркаимом» — яркий пример. Никто ничего не считал. Просто к очередному ВЭФ готовится очередной «глянцевый» отчет, который должен показать, что на Дальнем Востоке жизнь бурлит, все развивается. То есть мы по-прежнему видим, что единственная задача этих чиновников — оправдать свое существование. Есть серьёзная государственная проблема — развитие Дальнего Востока. И есть структуры, которые паразитируют на ней», — считает Илдус Ярулин.

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Помимо выплат подъёмных работникам, которые приедут в ДФО, заключив договор о трудоустройстве с работодателями (225 тыс. рублей), Минвостокразвития инициирует увеличение размеров подъёмных участникам программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, а также членам их семей, переселяющихся на постоянное место жительства на Дальний Восток. Сообщается также, что в 2017 году участниками этой программы уже стал 5 431 соотечественник из-за рубежа. 33,5% переселившихся имеют высшее или неоконченное высшее профессиональное образование.

И все бы хорошо. Только вот, например, об этих «переселившихся соотечественниках» с «высшим или неоконченным» не слишком хорошо отзываются в регионах ДФО. На Камчатке, например, люди возмущены тем, что врачами, фельдшерами и медсестрами всё чаще работают переселенцы из стран Центральной Азии, очень плохо говорящие по-русски. Качество лечения у таких «специалистов» не выдерживает никакой критики.

Что происходило на Дальнем Востоке, пока в Минвостокразвития в Москве писали текст для сайта, в котором рассказывается об очередных планах по развитию многострадального региона? Например, в Якутии в воскресенье, 12 августа, вышли на митинг сразу 1 310 многодетных семей. Суть их претензий к власти в том, что ещё в 2012 году многодетные семьи республики получили в рамках 138-ФЗ «О выделении многодетным семьям бесплатных земельных участков для строительства жилья» земельные наделы. Закон требует, чтобы к участкам была подведена вся необходимая инфраструктура — линии электропередачи, вода, дороги, построены школы, больницы, детские сады. Но в Якутии, в микрорайоне Северный, где выделены участки, просто чистое поле. И многодетные якутские семьи, которые не имеют жилья, ходят на митинги. А их дети не имеют крыши над головой. А у власти нет денег на подведение инфраструктуры к их участкам.

Кого ещё собрались везти сюда Минвостокразвития и АРЧК ДВ? Переселенцев из бывших союзных республик? Чтобы вот так же бросить в чистом поле без жилья, света, воды, больниц?

«Именно так. А как ещё? Вопрос — у кого отберут деньги, чтобы выплачивать все эти подъемные приезжим? А что будет вот с этими якутскими семьями? Целый многодетный населённый пункт ходит на митинги. Получается, эти люди, здешние, наши, дальневосточные, чиновникам из Минвостокразвития неинтересны? Они им статистику не улучшат? Создается впечатление, что вся деятельность Минвостокразвития направлена на то, чтобы превратить Дальний Восток в огромную «вахтовку». И с мигрантами, вот этими соотечественниками, всё будет ровно так же, как с местными, — их привезут, дадут вот эти подъёмные и бросят — без домов, больниц, школ, прочего. Потому, что нет реальной программы для улучшения жизни в ДФО. Её просто никто и не думал создавать. Пример якутского митинга многодетных семей очень показателен. На всех уровнях сегодня говорят о необходимости повышения рождаемости на Дальнем Востоке. А Якутия единственный регион, где рождаемость выше смертности. Но и там никто и не думает поддерживать многодетные семьи. Ну, и что ждёт этих переехавших соотечественников? Они сюда не поедут, а если поедут, то ненадолго, потому, что, столкнувшись с реалиями дальневосточной жизни, соберут чемоданы и сбегут. Так ведь было уже, вспомните! Первая волна беженцев с Украины. Ведь очень много приехало людей. Где они теперь? Они уехали. Потому, что здесь для них не нашлось ни жилья, ни работы, ни нормальной инфраструктуры. Потому, что чиновники отчитались, показали красивые телепередачи, и всё. А люди оказались брошенными», — продолжил Илдус Ярулин.

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Не лучше, чем в Якутии, сегодня ситуация и в других регионах ДФО. На Камчатке, власти которой похвастались тем, что впервые за много лет в регионе отмечен демографический рост, 65,7% этого «роста» обеспечено мигрантами. За четыре месяца 2018 года ни один субъект Дальнего Востока не показал увеличения численности населения — отрицательное миграционное сальдо составило 20 тысяч человек. Население макрорегиона тает на глазах. Развития, о котором говорит и пишет Минвостокразвития, никто не видит.

«По нашим прогнозам, к 2025 году на предприятиях, работающих на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток, будет создано более 120 тысяч новых рабочих мест», — заявил новый глава АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

Сколько раз за последние пять лет дальневосточники слышали подобные обещания? В феврале 2016 года экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка пообещал, что в ближайшие два года в ДФО будет создано более 80 тысяч новых рабочих мест. В сентябре 2017 года всё тот же Галушка пообещал 110 тысяч новых рабочих мест к 2020 году. Теперь Ховрат обещает 120 тысяч новых рабочих мест к 2025 году. Это — плюс к тем, которые были обещаны в 2016 и 2017 годах? Как считать и чему из написанного должны верить дальневосточники, которым в грандиозных планах московского ведомства не отводится места?

А Дальний Восток продолжает пустеть, накапливая проблемы — всё больше банкротов, всё больше людей, потерявших работу.

«А ведь от развития Дальнего Востока зависит, если хотите, престиж России в АТР. А чиновники Минвостокразвития ничего развить не могут. Просто потому, что методология, которую они применяют, изначально порочна. Это, повторю, всё та же «гайдаровщина», которая ведёт к катастрофе. Уже сегодня замеры показывают очень серьёзное ухудшение настроения у дальневосточников. Люди испытывают разочарование по поводу деятельности Минвостокразвития. Люди увидели уже, что новый министр по развитию ДФО Александр Козлов — не боец, что он совершенно не владеет информацией, что ждать улучшений не стоит, что всё будет идти по той же колее, что и при прежнем руководстве министерства. Будущего Дальнего Востока никто из этого ведомства не представляет. Они, если хотите, очень хорошо научились монетизировать эту проблему — они сидят в дорогих московских офисах, с дорогой мебелью, получают высокие зарплаты и выдают периодически некие «программы», от которых Дальнему Востоку один только вред. К чему мы придём с таким министерством — судить не берусь, но то, что реального развития не будет — уже очевидно», — сказал Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, за время «усиленного развития» Дальний Восток России накопил еще больше проблем. Четвёртая по счету за постсоветский период федеральная программа по развитию макрорегиона тормозит на каждом шагу и, судя по всему, разделит судьбу трёх предыдущих. Из региона уезжает местное население, взамен в регион прибывают мигранты, преимущественно из стран Центральной Азии — с низкими трудовыми навыками и чуждой дальневосточникам культурой.

По словам директора РЦНО миграционных процессов Сергея Пушкарева, на пути следования поток мигрантов проходит через центральные и западные регионы России, Урал и Сибирь, в которых оседают лучшие кадры. До Дальнего Востока доезжают только те, кто не смог найти себе работу по причине низкой квалификации.

На Дальнем Востоке растёт количество предприятий-банкротов.

Дальневосточники уже устали ждать выполнения обещаний федеральных властей по поводу доступных авиабилетов, нормальных дорог, качественной медицины и образования. Люди не верят и уезжают. По словам Илдуса Ярулина, уже сегодня ученые фиксируют изменение этнического состава ДФО — «дальневосточники» всё чаще плохо говорят по-русски.

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В срок до 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев должен представить главе государства новые меры поддержки Дальнего Востока, в числе которых продление срока действия механизмов выравнивания энерготарифов, увеличение размера подъёмных для переезжающих в ДФО соотечественников и повышение суммы маткапитала, выплачиваемого на первого ребёнка.