Канатную дорогу в Ярославской области оплатит БРИКС

Ярославль, , 12:02 — REGNUM Канатная дорога в Тутаеве Ярославской области будет построена в рамках проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических территорий» на кредит «Нового банка развития», созданного странами БРИКС. Также в рамках проекта планируется благоустроить исторический центр Ростова Великого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Как сообщила в своем Facebook директор депарамента туризма Ярославской областим Юлия Рыбакова, в Минкульте прошло совещание с участием представителей «Нового банка развития» по вопросу реализации проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических территорий». От Ярославской области конкурсный отбор прошли проекты Тутаева и Ростова.

Ожидается, что банк будет кредитовать эти проекты, заемщиком выступит Российская Федерация. На канатную дорогу в Тутаеве, по сведениям источников ИА REGNUM, планируется выделить 9 млн долларов. Дорога соединит левый и правый берег, её протяженность составит 1,3 километра.

В Ростове обустроят набережную озера Неро, сделают подсветку Ростовского кремля, проведут реконструкцию здание городского театра конца XIX века и построят конгрессно-зрелищный центр. На все это, как сообщили в городском поселении Ростов, планируется потратить 36 млн долларов.

Планируется, что заказчиком работ будет один из инвестиционных фондов. Соглашения между правительством России и банком планируется подписать в октябре, после чего начнется детальная проработка проектов.