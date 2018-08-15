Кризис в Турции толкает МВФ на «реверансы в сторону Украины» — эксперт

Киев, , 11:51 — REGNUM Международный валютный фонд может пойти на уступки Украине в вопросе кредитования на фоне финансового кризиса в Турции. Об этом 15 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический эксперт Василий Горбаль.

«Ситуация в Турции может толкать МВФ на определенные реверансы в сторону Украины с точки зрения недопущения здесь дестабилизации… Мы как-то смогли прожить определенный период без поддержки МВФ, но при этом мы привлекали по значительно большей цене. Результатом этого стали расходы бюджета. Теперь не хватает на расходы Пенсионного фонда и другие социальные программы», — сказал Горбаль.

По его словам, в 2018 году Украина может обойтись без кредита МВФ.

«На этот год ситуация не является настолько критической с траншем. Сложности будут во время пиковых нагрузок по выплатам. Это наши отношения с МВФ с точки зрения или реструктуризации, или изменения сроков выплат и т.д. Тут нужно вести переговоры», — призвал Горбаль.

Он призвал украинскую переговорную группу взвесить наиболее сложные в социальном отношении реформы, на проведении которых настаивает МВФ — земельную реформу и приведение тарифов на газ к рыночным.

«Вопрос тарифов на газ — это вопрос кабинета министров. Это можно провести без парламента», — добавил Горбаль.

Эксперт также считает, что на снижение курса гривны оказывает влияние финансовый кризис в Турции, ожидания бизнеса, предстоящие президентские и парламентские выборы.

«Это совместилось с ситуацией в той же Турции, с ожиданиями осенней девальвации, политическим сезоном. По-видимому, политический сезон будет непростым. Все это создает определенные риски. Пока мы движемся в рамках сценария, который был просчитан при формировании бюджета. Пока ситуация не вызывает особых тревог. Даже ситуация с турецкой лирой говорит, что увы, у нас безальтернативная история с точки зрения переговоров с МВФ. Сейчас нам сложнее искать альтернативные источники рефинансирование в связи с тем, что из-за Турции повысилась стоимость привлечения средств», — подытожил Горбаль.

Как сообщалось, 13 августа МВФ анонсировал визит миссии Фонда в Киев. Кредиторы будут работать на Украине с 6 по 19 сентября. В Нацбанке Украины ожидают, что активизация сотрудничества с МВФ улучшит ситуацию в украинской экономике.

В марте 2015 года правительство Украины и МВФ подписали меморандум о сотрудничестве. В течение четырех лет фонд должен был выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний — в апреле 2017 года.

Напомним, 13 августа курс турецкой лиры впервые опустился до отметки 7 лир за доллар, хотя еще в апреле был на уровне 4 лир. В целом с начала года турецкая лира потеряла больше трети своей стоимости. Это уже нанесло удар и по ЕС — курс евро падает по отношению к доллару.