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Пять банков на Украине добровольно отозвали лицензии

Экономика

Ранее агентство Moody’s позитивно оценило развитие банковского сектора Украины

Пять банков на Украине добровольно отозвали лицензии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 15 августа 2018, 11:49 — REGNUM  Банковскую и генеральную лицензию на проведение валютных операций Национальный банк Украины (НБУ) отозвал у «ДиВи Банка», сообщает 15 августа УНИАН.

Согласно сообщению, «ДиВи Банк» добровольно принял решение о прекращении своей деятельности. Помимо «ДиВи Банка» также решили прекратить лицензии банки «Финансовый партнер», «Апекс-Банк», «Промышленно-финансовый банк» и «Кредит Оптима Банк».

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз развития банковской системы Украины со «стабильного» на «позитивный». По мнению агентства, украинские банки в ближайшие 1−1,5 года станут более кредитоспособными, поскольку экономика страны начнет «восстанавливаться».

Отметим, ранее на Украине приняли закон, позволяющий банкам проводить валютные операции без дополнительных лицензий.

Читайте ранее в этом сюжете: Moody’s «поверило» в развитие банковской системы Украины

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Банковское дело
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