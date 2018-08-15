«Если не повышать возраст, через несколько лет некому будет работать»

Ставрополь, , 11:40 — REGNUM Повышение пенсионного возраста необходимо экономически, но нужно приложить максимальные усилия, для того, чтобы не пострадали слои населения пенсионного возраста, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодёжной политике, средствам массовой информации и физической культуре Артур Насонов.

Законопроект о повышении пенсионного возраста еще будет всесторонне обсуждаться, будет коррекция документа. Скорее всего, останется много льгот, предусмотренных в предыдущем законодательстве, но будет внесено 10−15 новых предложений, которые позволят скорректировать ряд важных моментов для незащищённых слоев населения.

«Повышение пенсионного возраста — мера неполярная, но вызвана экономической необходимостью. Через 3−5 лет в России сравняется количество работающих граждан и пенсионеров и физически работать некому будет», — высказал свою точку зрения Насонов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»