Снова скандал с «Нафтогазом»: компания продавала газ «налево»

Киев, , 11:39 — REGNUM Самую крупную партию буферного газа на Украине «Нафтогаз» тайно продал «неопределенному собственнику», сообщает 15 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, «Нафтогаз» продал 0,5 млрд кубометров голубого топлива почти за 2,5 млрд гривен ($91 млн). Продав газ, компания, пытаясь скрыть сделку, приписала голубое топливо металлургическим предприятиям на Украине, которые якобы и истратили весь газ. При этом потребление газа фиктивно выросло на треть, а реальные объемы металлургического производства никак не увеличились.

Отмечается, что продажа газа проходит через дочерние компании «Нафтогаза», «Укртрансгаз» и «Укргаздобычу».

Напомним, ранее руководители «Нафтогаза» выписали себе миллионные премии за «победу» над «Газпромом».