Среда, 15 Августа 2018 года
13:01:20 МСК

Торговый спор между Индонезией и США разрешится при участии ВТО

Экономика

США посчитали, что Индонезия не полностью выполнила постановление от 22 ноября 2017 года

Женева, Швейцария, 15 августа 2018, 11:31 — REGNUM  Индонезия объяснит отход от импортных договоренностей, согласованных с Всемирной торговой организацией (ВТО), между Индонезией и США на совещании 15 августа в Женеве, сообщает Antaranews.

«Торговый спор между Индонезией и США возник, когда ряд правил, направленных на защиту отечественных производителей, стал считаться препятствием для импорта двух стран», — заявил посол Индонезии в Швейцарии Хасан Клейб.

США посчитали, что Индонезия не полностью выполнила постановление от 22 ноября 2017 года, касательно импорта товаров садоводства и животноводства.

Как известно, в 2015 году ВТО сформировала группу по просьбе США и Новой Зеландии, которая утвердила политику импорта данных товаров. Теперь США обвиняют Индонезию в неисполнении 18 пунктов.

2 августа 2018 года США направили в ВТО письмо с просьбой провести заседание для обсуждения возможности приостановления специальных тарифов и других обязательств перед Индонезией.

Индонезия собирается объяснить изменения в положениях об импорте до принятия окончательного решения апелляционного органа ВТО.

Напомним, ранее правительство Индонезии выразило несогласие с подходом Соединенных Штатов, которые грозят применить ответные меры, если Индонезия будет объявлена неспособной выполнить свои обязательства перед агентством по разрешению споров Всемирной торговой организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Невыполненные обязательства Индонезии перед ВТО, США грозят применить меры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговые войны США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить