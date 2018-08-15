Торговый спор между Индонезией и США разрешится при участии ВТО

Женева, Швейцария, , 11:31 — REGNUM Индонезия объяснит отход от импортных договоренностей, согласованных с Всемирной торговой организацией (ВТО), между Индонезией и США на совещании 15 августа в Женеве, сообщает Antaranews.

«Торговый спор между Индонезией и США возник, когда ряд правил, направленных на защиту отечественных производителей, стал считаться препятствием для импорта двух стран», — заявил посол Индонезии в Швейцарии Хасан Клейб.

США посчитали, что Индонезия не полностью выполнила постановление от 22 ноября 2017 года, касательно импорта товаров садоводства и животноводства.

Как известно, в 2015 году ВТО сформировала группу по просьбе США и Новой Зеландии, которая утвердила политику импорта данных товаров. Теперь США обвиняют Индонезию в неисполнении 18 пунктов.

2 августа 2018 года США направили в ВТО письмо с просьбой провести заседание для обсуждения возможности приостановления специальных тарифов и других обязательств перед Индонезией.

Индонезия собирается объяснить изменения в положениях об импорте до принятия окончательного решения апелляционного органа ВТО.

Напомним, ранее правительство Индонезии выразило несогласие с подходом Соединенных Штатов, которые грозят применить ответные меры, если Индонезия будет объявлена неспособной выполнить свои обязательства перед агентством по разрешению споров Всемирной торговой организации.

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