«Аэрофлот» выкупит свои акции у несогласных со сделкой по МС-21 акционеров

Москва, , 11:11 — REGNUM Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» намерен выкупить у акционеров, не согласившихся с заключением сделки по лизингу 50 самолетов МС-21, своих ценных бумаг на сумму в 7 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном компанией отчёте по итогам заседания совета директоров.

Отмечается, что тем акционерам компании, которые 25 июня 2018 года на годовом общем собрании акционеров «проголосовали против крупной сделки лизинга 50 новых российских пассажирских самолетов МС-21−300», предъявлены требования о выкупе более 47 млн акций «Аэрофлота» на сумму более 7 млрд рублей.

Напомним, 1 февраля 2018 года между дочерним предприятием «Ростеха» — лизинговой компанией «Авиакапитал-Сервис» и «Аэрофлотом» был заключён контракт о лизинге 50 новых самолетов МС-21−300, сумма которого оценивалась в $5 млрд.

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