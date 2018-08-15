«Наступает время для пересмотра формирования пенсионных накоплений»

Владивосток, , 10:59 — REGNUM К повышению пенсионного возраста отношусь нормально. Воспринимается это шаг, как данность времени, как необходимость, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Родные люди» (Приморский край), помощник депутата Государственной думы РФ Наталья Кокорева.

«Сейчас 1,5 млн человек выходят на пенсию и замещаются 400 тыс. работающими людьми. Это связано с бумом рождаемости в 60-е годы и наоборот демографической ямой в 90-х годах. На сегодняшний день эти два фактора сошлись, поэтому повышение пенсионного возраста необходимо.», — считает эксперт.

Российская пенсионная система устроена таким образом, что в Пенсионный фонд РФ (ПФР) поступают средства от работодателей и из федерального бюджета. Количество работающих уменьшилось, стало меньше поступлений в ПФР, и чтобы федеральный бюджет не начал «трещать по швам», нужно предпринимать серьёзные шаги.

«Хочется, чтобы те деньги, которые зарабатывает экономика страны, шли не только на субсидирование ПФР, но и на развитие той же самой экономики. Нельзя бесконечно вкладывать деньги только в ПФР. Мне кажется, подходит время для пересмотра формирования пенсионных накоплений, это когда не только работодатель и госбюджет отчисляет средства, но и в том числе сам работающий платит за себя. То есть какую-то часть платит работодатель, какую-то часть работник, при этом меняется сама система выплат пенсий в России», — высказал свое мнение Кокорева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»