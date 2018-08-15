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Якутские энергетики приступили к демонтажу станции, построенной в 1983 году

Экономика

Устаревшее оборудование не отвечает современным требованиям

Якутск, 15 августа 2018, 10:56 — REGNUM  Рабочие «Сахатранснефтегаза» приступили к демонтажу газораспределительной станции (ГРС) в Намском улусе, которая была построена в 1983 году. На смену ей пришел современный автоматизированный комплекс, построенный поблизости, сообщает 15 августа пресс-служба предприятия.

«Старая ГРС успешно прослужила более 30 лет. Находится она в черте поселка, поэтому освобождаемый участок возвращается в муниципалитет», — говорится в сообщении.

Мастер службы газораспределительных станций Захар Борисов пояснил, что устаревшее оборудование не отвечает современным нормам и требованиям промышленной безопасности, поэтому было принято решение о его демонтаже. Он добавил, что разбору подлежат сама станция, котельная, операторская и бытовые строения.

Отмечается, что успешному выполнению плановых заданий предприятия способствует перевооружение всей технологической системы транспортировки газа. Сегодня в регионе создаются электронные карты по территориям объектов «Сахатранснефтегаза», внедряются системы телеметрического контроля. В будущем предприятие проведет полную телемеханизацию объектов.

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