Среда, 15 Августа 2018 года
11:26:35 МСК

Два города во Владимирской области получат 42 млн долларов

Экономика

Суздаль и Гороховец стали победителями конкурса от Минкультуры

Два города во Владимирской области получат 42 млн долларов
Борис Кустодиев. В старом Суздале. 1914

Суздаль, Владимирская область, 15 августа 2018, 10:54 — REGNUM  Города Суздаль и Гороховец (Владимирская область) стали победителями конкурса «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений», который был организован министерством культуры РФ. Как сообщила 15 августа пресс-служба администрации региона, в общей сложности города получат 42 млн долларов.

На ремонтные и реставрационные работы в Гороховце будет выделено 32,5 млн долларов, Суздаль получит 9,5 млн.

«Средства на ремонтно-реставрационные работы Гороховца и Суздаля предоставит Новый банк развития БРИКС — международная финансовая организация, основанная в 2014 году Россией, Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. Деятельность банка направлена на финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах-членах БРИКС, а также — в развивающихся странах», — сообщила пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что Суздаль и Гороховец — самые древние города Владимирской области. Гороховец в 2018 году отметил 850-летие. На подготовку к празднованию было получено 940 млн рублей. Помимо благоустройства и реставрации памятников, в городе также велась работа по вхождению исторического центра в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, Гороховец может войти в пилотный проект по созданию городов-музеев в России.

В 2024 году во Владимирской области будут праздновать еще один юбилей — 1000-летие Суздаля.

Читайте ранее в этом сюжете: Пережил поляков, переживет и китайцев: как Суздаль встречает 1000-летие

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба архитектурного наследия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить