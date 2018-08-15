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В Чечне ждут туристов из Арабских Эмиратов

Экономика

О намерениях организовать туристические поездки в Чечню заявили восемь туроператоров из ОАЭ

Грозный, 15 августа 2018, 10:53 — REGNUM  Туристические маршруты Чечни привлекли туроператоров из Объединенных Арабских Эмиратов. С ознакомительной поездкой они побывали в республике. Во время пятидневного рекламного тура по региону они смогли по достоинству оценить достопримечательности Чечни.

Представителям восьми туроператоров ОАЭ продемонстрировали озеро Кезеной-ам, курорт «Серноводск», Нихалойские водопады в Аргунском ущелье, достопримечательности Грозного, в том числе мемориал «Аллея Славы» и мечеть «Сердце Чечни».

Все это произвело на них хорошее впечатление. Как отметили гости, они намерены вернуться в Чечню со своими семьями и привезти туристов. В ближайшее время в республику отправятся первые организованные тургруппы из ОАЭ, сообщили в пресс-службе комитета по туризму ЧР.

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Как сообщало ИА REGNUM, численность туристов, побывавших в Чечне за первое полугодие 2018 года составила 72 тыс. человека. Среди них не только жители России, но и гости из-за рубежа.

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