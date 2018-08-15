Дания построит забор для защиты от немецких кабанов — СМИ

Берлин, , 10:36 — REGNUM Для предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС) власти Дании санкционировали выделение €11 млн на строительство забора вдоль границы с Германией, сообщает 14 августа Deutsche Welle.

По мнению министерства охраны окружающей среды Дании, такая мера способна оградить датские свиноводческие хозяйства от контакта с инфицированными АЧС дикими кабанами из Германии. Строительство ограждения должно быть завершено к концу 2019 года. В то же время, по мнению издания, данная мера ни к чему не приведет, поскольку кабаны смогут перебраться на территорию Дании и вплавь.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Новгородской области была завершена процедура уничтожения 37 тыс. свиней предприятия ООО «Новгородский бекон», где в конце июля 2018 года был выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС).

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