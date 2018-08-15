Якутия потратит на размещение облигаций госзайма ещё 580 тыс. рублей

Якутск, , 10:28 — REGNUM Министерство финансов Якутии продолжает тратить бюджетные деньги на то, чтобы получить возможность использовать облигации госзайма республики, выпущенные на 11,5 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным официального портала Госзакупок.

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С этой целью объявлены две закупки — на оказание услуг по поддержанию облигаций в списке ценных бумаг, допущенных к торгам (280 тыс. рублей) и на их листинг (300 тыс. рублей).

Эмитенту, который будет заниматься поддерживанием республиканских облигаций в соответствующем разделе списка, необходимо оказывать эту услугу в течение всего срока обращения ценных бумаг, поясняется в документации закупки.

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Услуги по листингу также включают в себя помимо допуска облигаций к торгам их включение в соответствующий раздел списка ценных бумаг.

Как сообщало ИА REGNUM, поставщиком услуг по выпуску, размещению и обращению облигаций государственного займа республики в 2018 году минфин Якутии выбрал ООО «БК Регион». Сумма, на которую будут выпущены эти ценные бумаги, составит 11,5 млрд рублей. За выпуск и размещение облигаций Якутия заплатит 5,56 млн рублей.