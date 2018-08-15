«Увеличение пенсионного возраста сыграет на пользу образования»

Владивосток, , 09:54 — REGNUM Если государство будет поддерживать работающих людей пенсионного возраста, особенно в производственной сфере, в сфере образования и не будет стремиться отправить их на заслуженный отдых, то повышение пенсионного возраста — это хорошая тенденция, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Приморской региональной общественной организации «Ассамблея народов Приморского края», руководитель программ направления «История искусств» ДВФУ, доктор искусствоведения Галина Алексеева.

По её словам, можно точно сказать, что те, кто получает образование сейчас, гораздо худшие специалисты, чем те, кто получили образование 15−20 лет назад. Поэтому нужно обеспечить более качественную преемственность поколений людей старшего возраста тем, кто сейчас только начинает трудовую деятельность. Чтобы добиться преемственности, увеличение пенсионного возраста сыграет только на пользу государства, общества, производства и образования.

«Поднятие возрастной планки на восемь и пять лет совершенно не смущает. Те, кто хотят и имеют возможность работать, продолжат трудиться. Сидеть дома на пенсии и скучать — это неинтересно. Деятельные люди будут стремиться работать, для того чтобы быть востребованным в обществе», — высказала свое мнение Алексеева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»