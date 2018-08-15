Нацбанк Украины: Мы сможем получить кредит от МВФ осенью

Киев, , 09:33 — REGNUM Осенью 2018 года Украина может получить следующий кредит от Международного валютного фонда (МВФ), заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, сообщает 15 августа «112 Украина».

По его словам, получение кредита будет зависеть от того, насколько успешной будет миссия МВФ на Украине.

«Если Украина сможет договориться с МВФ, то мы сможем получить положительное решение осенью», — сказал Чурий.

Напомним, ранее экс-министр финансов Украины Александр Данилюк уже заявлял о том, что в июне 2018 года Киев получит транш от МВФ. Тем не менее пока кредита нет, а МВФ настаивает на том, что Украина должна сначала создать антикоррупционный суд и повысить цену на газ для населения.

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