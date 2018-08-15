Свердловский суд рассмотрит дело о принудительной ликвидации «Тагилбанка»

Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск о принудительной ликвидации АО «Тагилбанк». Рассмотрение дела состоится 4 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило от Центрального банка Российской Федерации и было принято к рассмотрению 13 августа. В качестве третьего лица к делу привлекли государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2018 года «Тагилбанк» лишился лицензии на финансово-кредитную деятельность. По мнению регулятора, деятельность банка была не эффективной и сопровождалась убытками, которые угрожали интересам вкладчиков.

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Напомним, что с 1 августа 2018 года начались страховые выплаты вкладчикам «Тагилбанка». Рассчёты производятся в офисах Сбербанка в Москве и Свердловской области. Сумма страхового возмещения оценивается в размере 852 млн рублей.

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