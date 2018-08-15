Махачкалу и Краснодар может связать высокоскоростная магистраль

Махачкала, , 08:59 — REGNUM На юге России может появиться новая высокоскоростная магистраль Краснодар — Махачкала. Министерство транспорта предложило включить проект по ее созданию в магистральный план развития инфраструктуры. Об этим 14 августа сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По его словам, «этот проект имеет право на жизнь», так как он свяжет все регионы Северного Кавказа и расстояние в пределах до 700 км можно будет преодолеть за три с небольшим часа.

Магистральный план развития и модернизации транспортной инфраструктуры на 2019−2024 годы должен быть подготовлен и направлен в правительство РФ в августе, пишет ТАСС. В него должны войти проекты развития инфраструктуры, о которых говорится в майском указе президента РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года о необходимости построить высокоскоростную магистраль из Грозного в Краснодар заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. Он направил обращение президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность осуществления такого проекта. Владимир Путин поручил проработать этот вопрос для возможного включения проекта в федеральную стратегию пространственного развития до 2025 года.

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